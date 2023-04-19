Защита Юлии Тарасевич подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
В Краснодаре прошло очередное судебное заседание по делу бывшей модели из Сочи Юлии Тарасевич.
В 2020 году она лишилась мимики после неудачной пластической операции в частной клинике «Медист», расположенной на улице Дальней. Половина мышц на лице 41-летней девушки перестала работать. Кроме того, у нее произошла сильнейшая скелетизация. В правом веке началось заражение.
Во время судебного заседания врач-ревматолог, входившая в консилиум специалистов клиники «Медист», заявила, что после проведения операции у Тарасевич якобы диагностировали склеродермию. Это заболевание характеризуется поражением соединительной ткани.
«При проведении судебно-медицинской экспертизы в Краевой клинической больнице № 1 склеродермии у пациентки не выявили. Этого заболевания у нее никогда не было», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук.
Он подчеркнул, что склеродермия — это хроническое заболевание, которое не лечится.
По словам Чернышука, сейчас рассматривается вопрос о привлечении врача-ревматолога, заявившей о наличии у Тарасевич склеродермии, к уголовной ответственности. На нее планируют написать заявление по статье 307 УК РФ (Дача заведомо ложных показаний).
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать. Сотрудника ООО «Медист» обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и причинении здоровью пациентки тяжкого вреда.
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