Защита от кибератак: специалисты предложили предприятиям Кубани методы борьбы с DDoS-атаками

Предприятиям Краснодарского края рекомендовали усилить безопасность сетей и серверов. В регионе зафиксировали очередную волну кибератак.

По словам главы краевого департамента информатизации и связи Станислава Завального, злоумышленники часто пытаются нарушить работу онлайн-ресурсов, применяя DDoS-атаки. Это вид хакерской атаки на вычислительную систему, которая перегружает ее до отказа. Поэтому важно повышать защищенность сетей и серверов, обновлять программное обеспечение, усиливать контроль трафика.

Специалисты перечислили несколько методов борьбы с DDoS-атаками: повышение емкости серверов; использование специальных сервисов защиты, фильтрующих трафик и обнаруживающих атаки на ранней стадии; мониторинг сетевой активности; поддержка серверов в актуальном состоянии; использование методов вспомогательного кэширования и облачных сервисов.

Также повысить безопасность системы можно благодаря качественному антивирусному ПО. При наличии аналогов стоит делать выбор в пользу отечественных рабочих программ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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