Эксперты по кибербезопасности из США заявили о рисках внедрения искусственного интеллекта и ChatGPT

О рисках внедрения искусственного интеллекта и ChatGPT высказалась глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента нацбезопасности США Джен Истерли.

На международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне она отметила, что обеспокоена ускорением и внедрением ChatGPT и искусственного интеллекта без понимания связанных с этим рисков.

«Мы не понимаем, какие типы кибероружий могут быть созданы этими технологиями», — подчеркнула она.

По словам Истерли, искусственный интеллект может быть «куда более грозным, а не просто небезопасным» инструментом, сообщает «РИА Новости».

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