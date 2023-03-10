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Эксперты по кибербезопасности из США заявили о рисках внедрения искусственного интеллекта и ChatGPT

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksperty-po-kiberbezopasnosti-iz-ssha-zayavili-o-riskah-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta-i-chatgpt
Эксперты по кибербезопасности из США заявили о рисках внедрения искусственного интеллекта и ChatGPT
Фото unsplash.com

О рисках внедрения искусственного интеллекта и ChatGPT высказалась глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента нацбезопасности США Джен Истерли.

На международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне она отметила, что обеспокоена ускорением и внедрением ChatGPT и искусственного интеллекта без понимания связанных с этим рисков.

«Мы не понимаем, какие типы кибероружий могут быть созданы этими технологиями», — подчеркнула она.

По словам Истерли, искусственный интеллект может быть «куда более грозным, а не просто небезопасным» инструментом, сообщает «РИА Новости».

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