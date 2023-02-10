Минцифры: с 1 июня на «Госуслугах» двухфакторная авторизация будет обязательна для всех пользователей

Об этом 10 февраля сообщил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, ведомство вводит программу обязательности второго фактора авторизации, чтобы усовершенствовать систему защиты аккаунтов. Пользователи «Госуслуг» с 1 марта будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С 1 июня его подключение станет обязательным для всех.

Двухфакторная авторизация поможет обезопасить доступ к аккаунтам россиян, которые используют простые пароли. В качество второго фактора авторизации можно назначить, например, дополнительное смс-сообщение. Сейчас для авторизации на «Госуслугах» нужен только логин и пароль, сообщает ТАСС.

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