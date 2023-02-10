Минцифры: с 1 июня на «Госуслугах» двухфакторная авторизация будет обязательна для всех пользователей
Общество
10.02.2023 13:54
Об этом 10 февраля сообщил глава министерства Максут Шадаев.
По его словам, ведомство вводит программу обязательности второго фактора авторизации, чтобы усовершенствовать систему защиты аккаунтов. Пользователи «Госуслуг» с 1 марта будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С 1 июня его подключение станет обязательным для всех.
Двухфакторная авторизация поможет обезопасить доступ к аккаунтам россиян, которые используют простые пароли. В качество второго фактора авторизации можно назначить, например, дополнительное смс-сообщение. Сейчас для авторизации на «Госуслугах» нужен только логин и пароль, сообщает ТАСС.
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