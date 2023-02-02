Выдачу биометрических паспортов в РФ приостановили до марта

Портал «Госуслуги» начал предупреждать россиян о временной «заморозке» выдачи загранпаспортов нового образца. Ориентировочно, выдачу биометрических загранпаспортов приостановили до второй половины марта.

Сообщается, что причиной стали технические сложности на Московской печатной фабрике АО «Гознак».

При необходимости срочно выехать за границу гражданам предлагают обратиться за получением загранпаспорта старого образца, сообщает RT.

Читайте также: закон о запрете принудительного сбора биометрии приняли в Госдуме.