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Закон о запрете принудительного сбора биометрии приняли в Госдуме

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakon-o-zaprete-prinuditelnogo-sbora-biometrii-prinyali-v-gosdume
Закон о запрете принудительного сбора биометрии приняли в Госдуме
Фото pixabay.com

Законопроект устанавливает основы обработки биометрии в целях идентификации и аутентификации через единую биометрическую систему.

Кроме того, законом устанавливается запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение информации. Также он ограничивает перечень собираемых данных и предусматривает возможность их удаления и контроль использования. Запрещается использование биометрии несовершеннолетних без согласия родителей.

В отношении граждан, которые отказались сдавать биометрию, запрещается дискриминация — отказ не может ограничить оказание услуг. Отказаться от сдачи можно в письменной форме в МФЦ и через «Госуслуги».

Контроль деятельности единой биометрической системы будет осуществлять Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии. В него войдут представители религиозных организаций, экспертного сообщества и общественности, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии.

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