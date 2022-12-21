Закон о запрете принудительного сбора биометрии приняли в Госдуме
Законопроект устанавливает основы обработки биометрии в целях идентификации и аутентификации через единую биометрическую систему.
Кроме того, законом устанавливается запрет на принуждение к сдаче биометрии и хранение информации. Также он ограничивает перечень собираемых данных и предусматривает возможность их удаления и контроль использования. Запрещается использование биометрии несовершеннолетних без согласия родителей.
В отношении граждан, которые отказались сдавать биометрию, запрещается дискриминация — отказ не может ограничить оказание услуг. Отказаться от сдачи можно в письменной форме в МФЦ и через «Госуслуги».
Контроль деятельности единой биометрической системы будет осуществлять Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии. В него войдут представители религиозных организаций, экспертного сообщества и общественности, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии.
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