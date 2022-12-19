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Принудительно собирать нельзя: в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prinuditelno-sobirat-nelzya-v-gosdume-skorrektirovali-zakonoproekt-o-biometrii
Принудительно собирать нельзя: в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии
Фото travel.ru

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что биометрия принадлежит человеку, и без его согласия собирать эти данные недопустимо.

По словам Володина, в настоящее время наблюдается бесконтрольный сбор биометрических данных различными коммерческими организациями. Нередки случаи утечки этих данных и использования их злоумышленниками. Спикер Госдумы рассказал, что законопроект о биометрии, вызвавший широкий резонанс, был существенно изменен.

«Исключены все неопределенности и двойные толкования. Установлен целый ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан», — сказал Вячеслав Володин.

В частности, среди поправок введение запрета на хранение геномной информации, ограничение перечня биометрических данных — только лицо и голос, запрет на принуждение к сдаче биометрических данных.

Человеку, который не пожелал предоставить биометрию, не смогут отказать в коммерческих и государственных услугах. В законопроекте предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии. Также можно отозвать ранее данное согласие. За детей решение могут принять их родители. Кроме того, уже попавшие в систему данные можно будет удалить в упрощенном порядке. Контролировать использование биометрии можно будет через портал «Госуслуги». Помимо этого, в законопроекте вводится запрет на использование биометрических данных детей без согласия родителей.

Также уточняется, что использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.

«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — написал Володин в Telegram.

Кроме того, планируется введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Новые положения законопроекта рассмотрят во втором чтении 20 декабря.

Читайте также: эксперт предупредил о наиболее опасных утечках биометрических данных.

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