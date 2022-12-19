Принудительно собирать нельзя: в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии
Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что биометрия принадлежит человеку, и без его согласия собирать эти данные недопустимо.
По словам Володина, в настоящее время наблюдается бесконтрольный сбор биометрических данных различными коммерческими организациями. Нередки случаи утечки этих данных и использования их злоумышленниками. Спикер Госдумы рассказал, что законопроект о биометрии, вызвавший широкий резонанс, был существенно изменен.
«Исключены все неопределенности и двойные толкования. Установлен целый ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан», — сказал Вячеслав Володин.
В частности, среди поправок введение запрета на хранение геномной информации, ограничение перечня биометрических данных — только лицо и голос, запрет на принуждение к сдаче биометрических данных.
Человеку, который не пожелал предоставить биометрию, не смогут отказать в коммерческих и государственных услугах. В законопроекте предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии. Также можно отозвать ранее данное согласие. За детей решение могут принять их родители. Кроме того, уже попавшие в систему данные можно будет удалить в упрощенном порядке. Контролировать использование биометрии можно будет через портал «Госуслуги». Помимо этого, в законопроекте вводится запрет на использование биометрических данных детей без согласия родителей.
Также уточняется, что использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.
«Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту», — написал Володин в Telegram.
Кроме того, планируется введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных. Новые положения законопроекта рассмотрят во втором чтении 20 декабря.
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