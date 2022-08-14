Эксперт предупредил о наиболее опасных утечках биометрических данных

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Сегодня биометрические данные все чаще используют для идентификации людей на цифровых сервисах. Смартфоны, на которых хранятся важные данные, считывают отпечатки пальцев, а также слепки голосов и изображения лиц и глаз.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал о рисках, которые могут возникнуть при утечке биометрических данных.

«На сегодняшний день самые уязвимые данные – это голос и изображение лица, потому что именно они используются в Единой биометрической системе, и именно с их помощью сейчас финансовые организации, те же банки, открывают вклады и совершают многие другие финансовые операции», — заявил эксперт.

Он добавил, что если данные о голосе и изображении лица хранятся в «сыром» виде, то мошенники могут украсть их и получить с помощью них кредиты на чужие имена. При этом изображение лица и голос можно найти в соцсетях.

IT-специалист отметил, что утечка биометрических данных вен ладони и отпечатков пальцев также может быть критичной. Злоумышленники могут использовать для прохода на тот или иной объект.

По словам Лукацкого, самый надежный способ защиты от утечки биометрических данных — использование двухфакторной идентификации, сообщает радио Sputnik.

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