Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Эксперт предупредил о наиболее опасных утечках биометрических данных

Общество
14.08.2022 16:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-predupredil-o-naibolee-opasnyh-utechkah-biometricheskih-dannyh
Эксперт предупредил о наиболее опасных утечках биометрических данных
Фото niekverlaan/pixabay.com

Сегодня биометрические данные все чаще используют для идентификации людей на цифровых сервисах. Смартфоны, на которых хранятся важные данные, считывают отпечатки пальцев, а также слепки голосов и изображения лиц и глаз.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал о рисках, которые могут возникнуть при утечке биометрических данных.

«На сегодняшний день самые уязвимые данные – это голос и изображение лица, потому что именно они используются в Единой биометрической системе, и именно с их помощью сейчас финансовые организации, те же банки, открывают вклады и совершают многие другие финансовые операции», — заявил эксперт.

Он добавил, что если данные о голосе и изображении лица хранятся в «сыром» виде, то мошенники могут украсть их и получить с помощью них кредиты на чужие имена. При этом изображение лица и голос можно найти в соцсетях.

IT-специалист отметил, что утечка биометрических данных вен ладони и отпечатков пальцев также может быть критичной. Злоумышленники могут использовать для прохода на тот или иной объект.

По словам Лукацкого, самый надежный способ защиты от утечки биометрических данных — использование двухфакторной идентификации, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: в Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. В Анапе мотоциклист протаранил иномарку и пролетел около 15 метров
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Прямой эфир
Мы в соцсетях