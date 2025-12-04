Защита обжаловала пожизненный приговор организаторам взрыва на Крымском мосту

Ранее Южный окружной военный суд назначил пожизненные сроки заключения восьмерым мужчинам, признанным виновными в организации взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. Их защита обжаловала приговор.

Адвокаты осужденных подали две апелляционные жалобы на вердикт суда.

«По теракту на Крымском мосту поступили две апелляционные жалобы от адвокатов», — сообщил ТАСС представитель суда.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме без участия общественности и журналистов. По словам одного из адвокатов, все подсудимые категорически отвергают предъявленные им обвинения.

По данным следствия, организатором теракта на Крымском мосту выступил первый замглавы СБУ Василий Малюк. Для осуществления диверсии вместе с неустановленными соучастниками он создал преступную группу, в которую вошли восемь осужденных и другие лица.

Злоумышленники изготовили взрывчатые вещества на украинской территории и замаскировали их под партию строительной полиэтиленовой пленки. Затем этот груз транспортировали из одесского порта через Болгарию в Грузию, после в Армению и далее к месту назначения.

В октябре 2022 года при движении грузовика по мосту злоумышленники дистанционно активировали взрывное устройство. Трагедия унесла жизни пяти человек: водителя грузового транспорта, который не знал о характере перевозимого груза, и четырех пассажиров легкового автомобиля, следовавшего по соседней полосе в момент взрыва. Также пострадала несовершеннолетняя девочка, ехавшая с родителями по мосту. Она получила множественные травмы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшими по уголовному делу о теракте на Крымском мосту признали 92 человека. Восемь организаторов взрыва на переправе получили пожизненные сроки. Среди осужденных — граждане Украины, Армении и России. Еще пятерых фигурантов уголовного дела объявили в розыск.

