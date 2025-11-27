Восемь организаторов взрыва на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Южный окружной военный суд огласил приговор в отношении восьмерых мужчин, обвиняемых в организации взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Установили, что злоумышленники вошли в состав организованной преступной группы в период с 3 марта по 2 августа 2022 года. На территории Украины было изготовлено взрывное устройство, замаскированное под груз полиэтиленовой строительной пленки. Его доставили в Россию через территорию других государств. Затем взрывчатку поместили в грузовик.

Взрывное устройство в грузовике сработало в момент прохождения машины через заданный участок на мосту 8 октября. В результате теракта погибли пять человек. Среди них оказался водитель грузовика со взрывчаткой, который не знал о преступном замысле. Также пострадала несовершеннолетняя девочка, ехавшая с родителями по мосту, она получила множественные травмы.

Фигурантов дела признали виновными в терроризме и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Суд приговорил всех восьмерых обвиняемых к пожизненному лишению свободы с отбыванием части срока в тюрьме.

Кроме того, террористическая атака причинила значительный материальный ущерб государству и частным лицам. Суд обязал осужденных возместить потерпевшим более 7 млрд рублей в качестве компенсации материального и морального вреда, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 октября 2022 года около 6:00 грузовик взорвали на автодорожной части Крымского моста. Взрыв фуры привел к возгоранию семи цистерн железнодорожного состава, который перевозил топливо в Крым. В результате погиб водитель грузовика и еще четыре человека, которые находились в легковушке, ехавшей рядом. Пострадавшими по уголовному делу о теракте на Крымском мосту признаны 92 человека.

Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Среди подсудимых — восемь граждан Украины, Армении и России. Еще пятерых фигурантов объявили в розыск. Прокурор запросил пожизненные сроки для обвиняемых в теракте.

