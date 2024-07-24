Заселять в гостиницы по водительскому удостоверению могут разрешить в России

Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира Путина, который опубликовали на сайте Кремля.

«Обеспечить с 1 июля 2025 г. возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения», — говорится в поручении главы государства Правительству России.

Ожидается, что заселять туристов в гостиницы страны могут начать уже с 1 июля следующего года.

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