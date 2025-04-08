Заседание рабочей группы прошло в рамках выставки UMIDS-2025 в Краснодаре

В рамках 27-й международной выставки UMIDS-2025 провели заседание рабочей группы по развитию деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В нем приняли участие министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, замглавы Анапы и представители предприятий-производителей.

Особое внимание уделили мебели и комплектующим для санаторно-курортного и туристского комплекса края.

«Хочется для себя отметить на вопрос, что необходимо. Мне важно, чтобы мы отвечали словом за ту продукцию, которую выпускают промышленники, чтобы она была качественная, чтобы она была конкурентоспособная», — подчеркнул руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Предприятия промышленного комплекса Кубани сегодня тесно сотрудничают с организациями гостиничной сферы. Чтобы усилить эту работу для отелей и гостиниц, которые будут покупать кубанскую мебель, в будущем возможны особые преимущества и льготы.

«Предлагаю к нашим производителям тоже в форме диалога обращаться. У нас не отчетное мероприятие, оно в первую очередь для того, чтобы выявить те ниши и те точки соприкосновения, которые мы дальше будем развивать, определим протокольным решением», — сказал заместитель министра промышленной политики Краснодарского края Владислав Смагин.

На сегодняшний день в крае работают свыше 300 предприятий по деревообработке и производству мебели. Только за прошлый год доход в казну региона от этих отраслей составил порядка 14 млрд рублей.

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