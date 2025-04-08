Кондратьев поприветствовал участников 27-й международной выставки UMIDS-2025

Международная выставка открылась 8 апреля в Краснодаре. Там задают тон инноваций в мире мебели и деревообработки. В этом году выставка собрала более 330 компаний из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, включая 60 производителей Кубани.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что локальные предприятия превратили санкции в возможности. В регионе отрасль представлена в основном небольшими предприятиями, и именно они стали героями новой экономической реальности. В условиях санкций они проявили гибкость и силу, заняв освободившиеся ниши. Благодаря им уход иностранных игроков с рынка остался незамеченным.

«Сегодня нет европейских производителей, но наша мебель высококачественная. Она создает комфорт в наших домах, санаториях, отелях, гостиницах, детских садах, школах. 330 компаний приехали не только со всей России, а также с ближнего и дальнего зарубежья. В выставке приняли участие 60 кубанских производителей. Они небольшие, но очень мобильные, быстро реагируют на рынок, спрос, подстраиваются. Достаточно быстро отвечают вызовам времени — они адаптировались и к санкциям. Сегодня на этой выставке можно посмотреть результаты работы ведущих производителей мебели, достижения деревообработки», — подчеркнул губернатор.

За последние десять лет поддержка отрасли достигла беспрецедентных масштабов: свыше 50 предприятий получили более 1 млрд рублей в виде субсидий и льготных займов от краевого Фонда развития промышленности. В результате рост объемов производства мебели в регионе по итогам прошлого года составил 149%, превратив отрасль в одну из самых динамичных.

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