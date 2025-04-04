Кондратьев рассказал о поддержке детских здравниц в Краснодарском крае

В Анапе 4 апреля состоялась 42 конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. В ее состав входят законодательные органы 17 регионов России. В заседании принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Главная тема обсуждения — детский отдых.





В таком составе парламентарии юга России собираются каждые полгода. Почти за 25 лет площадка стала мощным инструментом для продвижения совместных инициатив на федеральном уровне.

«Ассоциация была важна даже в те давние времена — до Олимпиады, когда мы начинали только формировать общие вызовы, которые транслировали на федеральный уровень. Исходя из того, что количество вызовов увеличилось в разы, она очень необходима как место для горизонтального объединения наук, так и для генерации общих вопросов на федеральном уровне», — сказал зампредседателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский.

«Это 42 конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. На повестке заседания 68 вопросов — все эти темы подготовили из запросов жителей регионов. Каждый пункт детально прорабатывали и рассматривали в комитетах ассоциации. Анапа принимает делегацию парламентариев уже во второй раз, город-курорт выбрали не случайно», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Глазкова.

«Тема оздоровления детей, которая станет одним из предметов нашего обсуждения на конференции, актуальна для каждого субъекта — особенно сейчас. Развитие сферы — это один из национальных приоритетов Российской Федерации. Не вызывает сомнения, что эффективная реализация государственной политики в этой сфере обеспечит увеличение числа детей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие, национальные, духовные ценности, а также обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физкультурой, спортом», — подчеркнул председатель Южно-Российской парламентской ассоциации, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Вениамин Кондратьев отметил актуальность конференции и ее главную тему. Ежегодно в краевых детских здравницах отдыхают около 400 тыс. человек, при чем половина ребят приезжают на Кубань из других регионов. По словам губернатора, детский отдых для бизнеса не так привлекателен, поэтому каждый год количество таких санаториев и лагерей сокращается. Ситуацию на Кубани в этом вопросе удалось переломить за счет краевых преференций. Тем не менее без федеральной поддержки здесь не обойтись.

«Это очень важный вопрос для нашего региона, как и для всей страны — оздоровление детей на Черноморском побережье. Уверен, что и у коллег из Крыма есть такие вызовы. В рамках Южно-Российской парламентской ассоциации наши вопросы, с которыми мы сталкиваемся, будут подняты на федеральный уровень для их решения. Самый главный вопрос — это изменение категории земли под детские здравницы. Они не защищены на федеральном уровне. Собственники могли это сделать в нашем крае, но не генеральными планами. Удерживать региональную норму без федеральной — нам непросто. Мы избежим этого процесса, в том числе закрытия детских здравниц, если решение примут на федеральном уровне», — сказал Кондратьев.

Сегодня Краснодарский край очень внимательно относится к детскому отдыху, его организация одна из самых серьезных и сложных, важно, чтобы дети отдыхали качественно и безопасно. Поэтому отрасль регион поддерживает постоянно.

«Очень важно максимально создать преференции. Для детских здравниц в крае у нас льгота по налогу на имущество, вычет по налогу на прибыль. Если на федеральном уровне для детских здравниц будут предусмотрены такие преференции, то это тоже важная составляющая того, чтобы они остались в сфере детского оздоровления», — отметил глава Кубани.

Парламентарии разработали порядка 11 инициатив. Отдельно участники конференции обсудили поддержку организаций отдыха детей и оздоровления, расположенных на территории, пострадавшей из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря.

«Первое — рассмотреть вопрос о передаче полномочий по организации отдыха детей и их оздоровления в совместное ведение Российской Федерации. Второе — внести изменения в федеральное законодательство в части разработки отдельного федерального закона, регламентирующего деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Третье — рассмотреть вопрос о выделении отдельного наименования, видов разрешенного использования земельных участков для размещения организации отдыха детей и их оздоровления», — сказал депутат ЗСК Александр Джеус.

Похожую инициативу по сохранению земель губернатор Кубани предложил применить по отношению к промышленным площадкам, чтобы возрождать там производства. Обсудил глава региона и сельское хозяйство. Край постоянно совершенствует законотворческую систему в этой отрасли. Так, на Кубани обновили закон о плодородии и закрепили за аграриями обязанность соблюдать севооборот, вносить органику в почву для ее сохранения. Однако не все соблюдают эту норму, поэтому нужно ввести ответственность за нарушение.

«Надо думать сегодня о почве, ее плодородии. Гумус снижается за счет нарушения севооборота. Здесь нужна ответственность — в том числе нашего аграрного бизнеса. Важно, чтобы мы сохраняли гумус», — подчеркнул губернатор.

Каждую инициативу парламентарии поддержали. В дальнейшем их передадут федеральным коллегам. Вениамин Кондратьев отметил, что благодаря такому взаимодействию получится развивать регионы юга, делать жизнь качественнее и комфортнее.

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