Заседание по делу экс-главы Крымского района Сергея Леся перенесли на 19 ноября

Информацию об этом опубликовали на сайте Геленджикского городского суда.

Судебное заседание по делу, фигурантом которого является бывший глава Крымского района Сергей Лесь, должно было состояться 13 ноября, однако его перенесли. Причина переноса не уточняется.

Согласно данным картотеки дел, заседание состоится 19 ноября, оно начнется в 11:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Октябрьский районный суд Краснодара постановил арестовать Сергея Леся на 1 месяц 18 суток — до 29 ноября. Экс-руководителя муниципалитета обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем за собой тяжкие последствия.

Глава Крымского района Лесь подал апелляцию на решение об аресте. Защита обвиняемого просила суд об изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, ссылаясь на отсутствие у Леся намерений скрываться от следствия и суда, а также на наличие у него многочисленных наград. Однако суд оставил Леся под стражей.

После заседания по делу 28 октября суд принял решение о пересмотре дела, фигурантом которого является Лесь. Причиной стало изменение основания или предмета иска, увеличение размера исковых требований.

Суд по иску Крымского межрайонного прокурора арестовал активы, принадлежащие экс-главе Крымского района Сергею Лесю, его семье и другим фигурантам дела.

