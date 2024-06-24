Заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами прошло в Краснодаре

В рамках второго заседания обсудили подготовку к единому дню голосования на Кубани. В частности речь шла об обеспечении контроля.

«Наша задача ― взаимодействовать буквально со всеми группами населения, независимо от возраста, рода деятельности, мы открыты. Мы много работаем, собираемся работать дальше с молодыми людьми, со студентами», ― отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края, руководитель штаба Любовь Попова.

На заседании обсудили актуальные вопросы работы штаба в преддверии выборов. Особое внимание уделили обучению наблюдателей, формированию мобильных групп, а также координации их действий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре на Кубани пройдет более 480 избирательных кампаний.