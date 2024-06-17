Избирательная кампания на Кубани: как идет подготовка к выборам 2024 года

Как обеспечить прозрачность и честность во время единого дня голосования — такой вопрос подняли на заседании краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами. В сентябре на Кубани пройдет более 480 избирательных кампаний.

«Наблюдатели будут присутствовать и работать в течении каждого дня выборов. Мы их уже подготовили, они прошли обучение», — рассказала руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Попова.

Одна из основных задач организаторов — обеспечить высокую явку, на уровне президентской кампании. Например, в марте на участки пришли 90 % избирателей региона.

«Ключевым вопросом успешности предстоящих выборов будет явка избирателей. Не нужно думать, что муниципальный этап не привлекает внимания, в том числе аналитиков из-за рубежа. За политическими процессами в России внимательно следят самые разные силы», — отметил член краевого Общественного штаба по наблюдению за реализацией избирательных прав граждан Темыр Хагуров.

В единый день голосования — 8 сентября — жители края изберут свыше 5 тыс. депутатов и 100 глав различного уровня.