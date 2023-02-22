Заседание Координационного совета Росгвардии по вопросам частной охраны прошло в Краснодаре

Мероприятие провел заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции Василий Нагорный.

В заседании приняли участие представители УФСБ России по Краснодарскому краю, региональных управлений МВД, МЧС, вневедомственной охраны, сотрудники других ведомств.

Председатель Координационного совета Василий Нагорный в своем обращении подчеркнул, что совещание проводится в рамках планомерной работы по усилению безопасности соцобъектов. Он отметил, что важно реализовывать комплексную систему обеспечения их безопасности.

«Принимаемые меры должны носить упреждающий характер в отношении различного рода возможных угроз и чрезвычайных ситуаций», — сказал Василий Нагорный.

Во время совещания краевым министерствам здравоохранения и образования рекомендовали провести проверки подведомственных им учреждений соцсферы на предмет соблюдения антитеррористических мер и исполнения законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность. Проводить такие проверки следует при участии сотрудников Росгвардии.

Частным охранным организациям рекомендовали усилить контроль за качеством оказываемых услуг, обратить внимание на порядок действий в случае ЧС, а также провести дополнительные инструктажи с сотрудниками по вопросам строгого исполнения должностных обязанностей в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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