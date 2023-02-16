В Анапе росгвардейцы отвезли домой пенсионерку, которая потерялась около автобусной остановки
Происшествия
16.02.2023 12:11
В Анапе местные жители обратили внимание на пожилую женщину, которая находилась на улице и не ориентировалась на местности, и сообщили об этом в правоохранительные органы
На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Пожилая женщина находилась на автобусной остановке в районе улицы Ленина. Росгвардейцы выяснили, что 89-летняя местная жительница не помнит, как оказалась на улице. Пенсионерка не знала, как добраться домой, но смогла назвать адрес своего дома.
Прапорщик полиции Дмитрий Драницин и сержант полиции Артур Марикян посадили пенсионерку в служебный автомобиль и отвезли домой. Женщина поблагодарила росгвардейцев и жительницу Анапы за помощь, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии в Telegram.
Читайте также: на Кубани росгвардейцы вынесли 86-летнего пенсионера из горящего дома.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75