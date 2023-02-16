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В Анапе росгвардейцы отвезли домой пенсионерку, которая потерялась около автобусной остановки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-rosgvardejtsy-otvezli-domoj-pensionerku-kotoraya-poteryalas-okolo-avtobusnoj-ostanovki
В Анапе росгвардейцы отвезли домой пенсионерку, которая потерялась около автобусной остановки
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

В Анапе местные жители обратили внимание на пожилую женщину, которая находилась на улице и не ориентировалась на местности, и сообщили об этом в правоохранительные органы

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Пожилая женщина находилась на автобусной остановке в районе улицы Ленина. Росгвардейцы выяснили, что 89-летняя местная жительница не помнит, как оказалась на улице. Пенсионерка не знала, как добраться домой, но смогла назвать адрес своего дома.

Прапорщик полиции Дмитрий Драницин и сержант полиции Артур Марикян посадили пенсионерку в служебный автомобиль и отвезли домой. Женщина поблагодарила росгвардейцев и жительницу Анапы за помощь, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии в Telegram.

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