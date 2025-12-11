Заседание антитеррористической комиссии и оперштаба региона прошло в Краснодаре

Как обеспечить безопасность жителей и гостей Кубани на новогодних праздниках и в течение всего зимнего курортного периода. Этот и другие вопросы сегодня обсуждали на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

Совещание с участием руководителей министерств, глав районов и представителей силовых структур провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк.



Зимой на Кубани планируют принять почти 3 млн туристов со всей страны. По мнению губернатора, необходимо заранее продумать все меры обеспечения безопасных условий для отдыха гостей. Для этого важно обсудить взаимодействие между ведомствами региона.

«Для жителей и отдыхающих мы должны обеспечить безопасный отдых. На первый план выходят места массового пребывания людей. Наши противники будут туда устремлять свои взоры. Важно обеспечить защищенность торговых центров и аттракционов», — отметил глава региона, открывая заседание.

За правопорядком в крае будут следить больше 2 тыс. сотрудников полиции. Губернатор попросил правоохранительные органы организовать маршруты патрулирования и в первую очередь уделить особое внимание местам массового скопления людей. Это не только торговые центры, но и театры, уличные ярмарки, набережные и дома культуры.

«Что касается наших детей, сейчас многие из них поедут из муниципалитетов в Краснодар на новогодние представления. Школьные автобусы обязательно должны сопровождать машины Госавтоинспекции», — написал глава региона в Telegram.

Также Вениамин Кондратьев поручил своему заместитель Евгению Пергуну сформировать восстановительные бригады, подготовить спецтехнику и оборудование на случай ликвидации аварий на объектах ЖКХ. В каждом доме должны быть тепло и вода, отметил губернатор.

Итогами совещания также стали поручения главы региона по выявлению и пресечению продажи нелегальной пиротехники и суррогатного алкоголя.

