Вениамин Кондратьев встретился с лучшими призывниками Краснодарского края

На службу в Президентский полк отправятся 25 лучших новобранцев осеннего призыва из Краснодарского края. С ними традиционно встретился губернатор. Вениамин Кондратьев поздравил призывников с успешным прохождением всех этапов отбора.

Впереди у новобранцев ответственная и почетная миссия — представлять Краснодарский край в Москве. Отбор для службы особенно тщательный. Нужны не только отменное здоровье, физическая подготовка, высокий рост, безупречная биография и моральная устойчивость. Но и главное — желание отдать долг Родине, быть опорой и ориентиром для других.



«Идет строгий отбор не только по физическим характеристикам, но и по образованию, личным навыкам. Мой отец работал следователем, хочется продолжить дело», — делится призывник Президентского полка Дмитрий Кирста.

Встреча с лучшими призывниками — уже традиция, которой придерживается губернатор. Глава края дал напутствие новобранцам. По их военной выправке будут судить и о Кубани, и о России в целом. Президентский полк участвует в церемониальных мероприятиях с участием первых лиц страны, несет службу по охране Кремля и других государственных объектов, а также у Вечного огня.

«Это очень ответственная и почетная миссия, а память об этих событиях обязательно останется с вами на всю жизнь. Из нескольких тысяч человек в Президентском полку будут служить только 25 новобранцев осеннего призыва из Краснодарского края. Рассчитываю, что каждый проявит себя с хорошей стороны, а ваши родные, близкие и мы вместе с ними будем вами гордиться», — подчеркивает Кондратьев.

«Хочу вам пожелать нести свою службу в самом сердце нашей Родины с честью и достоинством, помнить всегда, что вы жители Кубани. Никогда наши кубанские призывники не подводили. Вас отобрали из огромного количества людей. То, что вы попали на службу в Президентский полк, — это для вас хорошая стартовая площадка», — говорит военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин.

Служба в элитном боевом подразделении — это шанс показать себя и найти свое призвание. Символично, что путь этих ребят в большое будущее начинается в День Героев Отечества. Этот праздник посвящен тем, кто своими поступками подает пример служения Отчизне.

«Всегда мы защищаем наше Отечество. Специальная военная операция тому подтверждение. Мы гордились нашими предками, а сегодня гордимся нашими бойцами на СВО. Вы на ближайший год вливаетесь в число прямых защитников Отечества», — отмечает глава края.

Служить Родине в составе Президентского полка Федеральной службы охраны России — это почетно, гордо и ответственно. Каждый из этих парней понимает: от них ожидают ничуть не меньше самой образцовой службы. С Вениамином Кондратьевым они поделились своими переживаниями и формулой успеха.

— Я хочу дать совет парням, которые смотрят нас, как сюда попасть. Вести здоровый образ жизни — это самое главное, уважать закон Российской Федерации. Тогда ваш шанс повышается на 60%. Я горжусь этим, мои родители тоже.

— Когда предложили вступить в ряды Президентского полка, я узнал, что из моего Тимашевска последний раз призывали 10 лет назад. Для меня это гордость, что буду служить.

После службы кто-то из парней останется в военном деле, а кто-то, возможно, выберет иной путь. Через год каждый из них точно станет взрослее, осознаннее. Даже если их жизненный путь не будет связан с армией, они навсегда останутся солдатами Президентского полка.

Читайте также: в Краснодаре открыли мемориал «Воинам Отечества — Героям России».

Подпишись, здесь всегда интересно.