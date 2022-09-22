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Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

Экономика
22.09.2022 10:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarubezhnye-kruiznye-suda-otkazalis-ot-kontraktov-s-portom-sochi
Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал генеральный директор морского порта Сочи Юрий Владимиров. По его словам, иностранные круизные суда начали отказываться от контрактов с гаванью курорта после 24 февраля.

«Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую», — заявил Владимиров.

По его словам, контракты с международными круизами составляли внушительную часть дохода морпорта Сочи. Поэтому отказ от контрактов является дополнительной проблемой по содержанию инфраструктуры объекта.

Сейчас из Сочи курсирует только один крупный зарубежный круизный лайнер — Astoria Grande. Он начал работать в середине лета и за это время перевозчику удалось обслужить более 5 тыс. пассажиров, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: число круизов из Сочи в Турцию на лайнере Astoria Grande увеличат в 2023 году.

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