Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом рассказал генеральный директор морского порта Сочи Юрий Владимиров. По его словам, иностранные круизные суда начали отказываться от контрактов с гаванью курорта после 24 февраля.

«Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую», — заявил Владимиров.

По его словам, контракты с международными круизами составляли внушительную часть дохода морпорта Сочи. Поэтому отказ от контрактов является дополнительной проблемой по содержанию инфраструктуры объекта.

Сейчас из Сочи курсирует только один крупный зарубежный круизный лайнер — Astoria Grande. Он начал работать в середине лета и за это время перевозчику удалось обслужить более 5 тыс. пассажиров, сообщает РИА «Новости».

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