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Число круизов из Сочи в Турцию на лайнере Astoria Grande увеличат в 2023 году

Экономика
14.09.2022 21:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-kruizov-iz-sochi-v-turtsiyu-na-lajnere-astoria-grande-uvelichat
Число круизов из Сочи в Турцию на лайнере Astoria Grande увеличат в 2023 году
Фото t.me/astoriagrande

В следующем году количество рейсов круизного лайнера Astoria Grande, который перевозит туристов по маршруту Сочи — Турция, вырастет с 16 до 27, сообщили представители компании Miray Cruises.

«На сегодняшний день мы перевезли более 5 тыс. пассажиров и до конца текущего сезона планируем еще шесть отправлений», — сообщили в компании.

Организатор круизов подчеркнул, что уже с уверенностью можно сказать, что Astoria Grande в 2023 году снова появится в Сочи. Из-за высокой востребованности круизов станет еще больше.

Круизный лайнер Astoria Grande начал выходить из порта Сочи по субботам в июле. Рейсы продлятся до октября. Их маршрут проходит через восточную и южную части Черного моря, сообщает ТАСС.

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