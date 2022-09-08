Новые грузовые морские рейсы из Индии в Новороссийск запустят с 15 сентября
Экономика
08.09.2022 09:22
Международный перевозчик «Силмар» планирует увеличить частоту грузовых морских рейсов из порта Мундры в Индии в Новороссийск до двух раз в месяц с 15 сентября.
Рейсы будут осуществлять суда вместимостью до 2 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент). По прибытии в Стамбул маршрут в Новороссийск продолжат фидерные суда. Время в пути между портом Новороссийска и Мундрой составит 20—27 дней.
Дополнительные рейсы откроются 15 сентября. Первым в путь отправится судно Catalonia. Последующие рейсы организуют раз в две недели, пишет «Коммерсантъ».
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