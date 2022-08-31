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На судоверфи Приморско-Ахтарска построили двухпалубный катамаран на 120 пассажиров

Общество
31.08.2022 14:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sudoverfi-primorsko-ahtarska-postroili-dvuhpalubnyj-katamaran-na-120-passazhirov
На судоверфи Приморско-Ахтарска построили двухпалубный катамаран на 120 пассажиров
Фото t.me/max_bondofficial

Пассажирский катамаран «Анапа» построили на судоверфи в Приморско-Ахтарске. Об этом 31 августа сообщил глава района Максим Бондаренко.

Судно имеет две открытые палубы с общей посадкой до 120 пассажиров. Оно укомплектовано всеми спасательными средствами, пожарной системой и системой автоматического осушения отсеков.

«Со стапелей нашего судоремонтного предприятия сошло еще одно новое судно. Силами предприятия ООО «ЗМК», расположенного на территории городской судоверфи, с нуля был построен и спущен на воду пассажирский катамаран «Анапа», — написал Бондаренко в Telegram.

Глава района также сообщил, что катамаран соответствует всем требованиям Российского классификационного общества и имеет прибрежный класс эксплуатации с высотой волны до 2,5 м. После швартовых и ходовых испытаний судно будут использовать на Черноморском побережье Краснодарского края.

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