Новый патрульный корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота
Политика
01.08.2022 14:30
Его выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийска.
Судно было построено в Зеленодольске. В режиме автономного плавания оно может провести до 60 суток, развивает скорость до 30 узлов. Численность экипажа — 80 человек. В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов.
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