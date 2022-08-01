Новый патрульный корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота

Видео канала «Кубань 24»

Его выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийска.

Судно было построено в Зеленодольске. В режиме автономного плавания оно может провести до 60 суток, развивает скорость до 30 узлов. Численность экипажа — 80 человек. В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов.

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