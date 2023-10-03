Зарплаты Путина и Мишустина не будут индексировать в 2024 году

Об этом свидетельствуют материалы, которые Правительство РФ внесло в Госдуму в составе проекта бюджета на период 2024–2026 годов.

Так, увеличение заработной платы в 2024 году не предусмотрено не только для федеральных гражданских служащих, но и для лиц, занимающих государственные должности, включая президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьеров и федеральных министров. Также без повышения зарплат останутся председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 октября 2025 года зарплаты заместителей государственных лиц, судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета Российской Федерации вырастут на 4%. Такое же увеличение их заработной платы ожидается в 2026 году, сообщает Ura.ru.

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