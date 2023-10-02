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Путин выступит на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-vystupit-na-zasedanii-mezhdunarodnogo-kluba-valdaj-v-sochi
Путин выступит на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

На заседании «Валдая» президент РФ Владимир Путин выразит свою оценку текущей ситуации в мире.

В этот раз тема съезда — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Мероприятие будет проходить в городе-курорте 2–5 октября.

Глава государства также проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Помимо этого, в его графике запланировано совещание с членами Совета безопасности РФ и другие важные события, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: создание добровольческих подразделений обсудил Путин с командиром ЧВК «Вагнер».

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