Путин выступит на заседании международного клуба «Валдай» в Сочи

На заседании «Валдая» президент РФ Владимир Путин выразит свою оценку текущей ситуации в мире.

В этот раз тема съезда — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Мероприятие будет проходить в городе-курорте 2–5 октября.

Глава государства также проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех». Помимо этого, в его графике запланировано совещание с членами Совета безопасности РФ и другие важные события, сообщает «Интерфакс».

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