Создание добровольческих подразделений обсудил Путин с командиром ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин вечером 28 сентября встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Андреем Трошевым.

В ходе встречи обсудили формирование добровольческих подразделений, которые смогут работать в зоне спецоперации.

«Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», — обратился Путин к Трошеву.

Он также заверил экс-главу «Вагнера», что социальную поддержку всем участникам боевых действий будет оказывать фонд «Защитники Отечества».

«Вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

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