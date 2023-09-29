Минобороны РФ не будет проводить дополнительную мобилизацию в ближайшее время

Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на совещании, посвященном началу осеннего призыва на военную службу.

По его словам, всех военных, отслуживших 12 месяцев по призыву, своевременно уволят со службы и отправят домой.

«В Генеральном штабе нет никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий», — заявил Цимлянский.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что в Вооруженных силах сейчас достаточно военных, заключивших контракты, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции для выполнения поставленных задач.

По словам Цимлянского, в последнее время в России значительно выросло число граждан, решивших добровольно пойти на военную службу по контракту. Для этого Минобороны расширило сеть пунктов отбора на военную службу и увеличило число инструкторов для работы с кандидатами.

Работу по набору добровольцев на контрактную службу в стране будут продолжать в тесном взаимодействии с органами государственной власти в регионах РФ.

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