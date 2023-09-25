В России вступил в силу в список болезней, запрещающих службу по контракту

Приказ министра обороны Сергея Шойгу, утверждающий перечень заболеваний, при наличии которых граждане России и других государств не могут заключить контракт на прохождение службы в ВС РФ, вступил в силу 24 сентября.

Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Он включает 26 заболеваний и сопутствующих им состояний.

Например, ограниченно годных к военной службе не примут по контракту в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время при наличии таких заболеваний, как ВИЧ, гепатиты B и C, все формы активного туберкулеза.

Также ограничения касаются больных сахарным диабетом I типа, психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными употреблением психоактивных веществ, эпилепсией с редкими приступами с частотой менее пяти раз в год, бронхиальной астмой средней степени тяжести, пишет «Парламентская газета».

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