Зарплаты и премии: более 11,6 млн рублей присвоил главбух фирмы в Ленинградском районе

За многомиллионную аферу 46-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, житель Ленинградского района работал главным бухгалтером в коммерческой организации. Он начислял себе необоснованно завышенные зарплаты и премии, а также оформлял документы на оплату товаров и услуг в личных целях. В общей сложности за несколько лет он присвоил более 11,6 млн рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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