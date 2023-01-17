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Зарплаты и премии: более 11,6 млн рублей присвоил главбух фирмы в Ленинградском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarplaty-i-premii-bolee-11-6-mln-rublej-prisvoil-glavbuh-firmy-v-leningradskom-rajone
Зарплаты и премии: более 11,6 млн рублей присвоил главбух фирмы в Ленинградском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За многомиллионную аферу 46-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, житель Ленинградского района работал главным бухгалтером в коммерческой организации. Он начислял себе необоснованно завышенные зарплаты и премии, а также оформлял документы на оплату товаров и услуг в личных целях. В общей сложности за несколько лет он присвоил более 11,6 млн рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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