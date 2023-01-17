Зарплаты и премии: более 11,6 млн рублей присвоил главбух фирмы в Ленинградском районе
Происшествия
17.01.2023 10:23
За многомиллионную аферу 46-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, житель Ленинградского района работал главным бухгалтером в коммерческой организации. Он начислял себе необоснованно завышенные зарплаты и премии, а также оформлял документы на оплату товаров и услуг в личных целях. В общей сложности за несколько лет он присвоил более 11,6 млн рублей.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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