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За хищение 4,4 млн рублей будут судить главного бухгалтера и торгового представителя фирмы на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-hishhenie-4-4-mln-rublej-budut-sudit-glavnogo-buhgaltera-i-torgovogo-predstavitelya-firmy-na-kubani
За хищение 4,4 млн рублей будут судить главного бухгалтера и торгового представителя фирмы на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Красноармейском районе. Под суд пойдут 41-летняя женщина и ее 43-летний сообщник, которых обвиняют в присвоении и растрате.

По данным следствия, бухгалтер и торговый представитель коммерческой организации в течение нескольких лет не вносили вверенные деньги на счет коммерческой фирмы. Злоумышленница вносила ложные сведения в электронную систему бухгалтерской отчетности. Всего было похищено более 4,4 млн рублей.

Расследование завершили, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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