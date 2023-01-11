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Взял полмиллиона за ремонт и потратил на одежду: лжестроителя с сайта объявлений поймали в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzyal-polmilliona-na-remont-i-potratil-na-odezhdu-lzhestroitelya-s-sajta-obyavlenij-pojmali-v-sochi
Взял полмиллиона за ремонт и потратил на одежду: лжестроителя с сайта объявлений поймали в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции в отношении 40-летнего жителя города-курорта возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По данным следствия, 52-летний житель Сочи нашел в интернете объявление о выполнении отделочных работ. Во время личной встречи мастер убедил заказчика в своем профессионализме и получил от него 530 тыс. рублей на покупку стройматериалов. После этого аферист перестал отвечать на звонки, взятых на себя обязательств не выполнил.

Оперативники изучили профиль псевдостроителя на сайте бесплатных объявлений и установили его личность. Им оказался 40-летний местный житель. Подозреваемого задержали на улице около его дома. В отделе полиции аферист рассказал, что полученные на ремонт деньги потратил на брендовую одежду.

Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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