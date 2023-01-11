Взял полмиллиона за ремонт и потратил на одежду: лжестроителя с сайта объявлений поймали в Сочи
В полиции в отношении 40-летнего жителя города-курорта возбудили уголовное дело о мошенничестве.
По данным следствия, 52-летний житель Сочи нашел в интернете объявление о выполнении отделочных работ. Во время личной встречи мастер убедил заказчика в своем профессионализме и получил от него 530 тыс. рублей на покупку стройматериалов. После этого аферист перестал отвечать на звонки, взятых на себя обязательств не выполнил.
Оперативники изучили профиль псевдостроителя на сайте бесплатных объявлений и установили его личность. Им оказался 40-летний местный житель. Подозреваемого задержали на улице около его дома. В отделе полиции аферист рассказал, что полученные на ремонт деньги потратил на брендовую одежду.
Подозреваемого до суда отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: кубанские аферистки из соцсетей обманули более 40 доверчивых инвесторов.
- В Краснодаре на Крещение откроют 10 купелей
- СМИ: магазины Puma могут вновь открыться в России
- Строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста
- В Сочи машина наехала на пенсионерку, которая шла по дороге вдоль тротуара. Видео
- Завершен ремонт крупного прорыва на магистральном водоводе в Сочи
- В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом