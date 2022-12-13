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Двойной доход: кубанские аферистки из соцсетей обманули более 40 доверчивых инвесторов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvojnoj-dohod-kubanskie-aferistki-iz-sotssetej-obmanuli-bolee-40-doverchivyh-investorov
Двойной доход: кубанские аферистки из соцсетей обманули более 40 доверчивых инвесторов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Красноармейский районный суд вынес приговор в отношении двух женщин, которых обвиняли в 42 эпизодах мошенничества.

По данным следствия, в марте этого года в одной из соцсетей женщины создали аккаунт, в котором обещали двойной заработок при инвестировании денег. Пострадавшие перечисляли аферисткам от 3,5 тыс. до 150 тыс. рублей. При этом злоумышленницы не собирались выполнять обязательства по приумножению и возврату денег. От действий мошенниц пострадали 42 человека, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. В суде женщины полностью признали вину. Они также добровольно возместили ущерб пострадавшим. Суд назначил обеим по 1 году 10 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты. Приговор вступил в законную силу.

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