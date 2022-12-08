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Цветы для мамы: 16-летняя девочка украла 140 тыс. рублей у знакомого из интернета в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsvety-dlya-mamy-16-letnyaya-devochka-ukrala-140-tys-rublej-u-znakomogo-iz-interneta-v-krasnodarskom-krae
Цветы для мамы: 16-летняя девочка украла 140 тыс. рублей у знакомого из интернета в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в Тихорецке. В отношении девочки возбудили уголовное дело о краже денег с банковского счета.

По данным следствия, в сентябре 16-летняя девочка познакомилась в интернете с 24-летним парнем. При этом школьница не сказала новому знакомому, что она несовершеннолетняя. Девочка узнала о том, что на банковском счету молодого человека есть деньги, и решила их украсть. Во время встречи с ним она сказала, что ей должны перевести деньги и попросила для этого воспользоваться банковской картой парня.

Молодой человек поверил и передал ей свою банковскую карту и сказал пин-код. После этого злоумышленница сняла в банкомате с карты 132 тыс. рублей и купила себе телефон, одежду, продукты и цветы для своей мамы. Кроме того, злоумышленница через приложение в телефоне парня перевела на счет своей матери еще 7 тыс. рублей. Родителям она сказала, что парень добровольно дал ей деньги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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