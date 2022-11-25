В Новокубанском районе сотрудники ДПС устроили погоню за 16-летним подростком
Происшествия
25.11.2022 19:43
Инцидент произошел в станице Советской. Наряд скрытого патрулирования обратил внимание на легковой автомобиль, за рулем которого находился подросток.
Полицейские передали информацию инспекторам ДПС. Они догнали автомобиль и остановили его. Оказалось, что за рулем находился 16-летний мальчик, ученик 9 класса.
На место вызвали родителей подростка. Машину с помощью эвакуатора отправили на спецстоянку. Полицейские составили протокол за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Согласно действующему законодательству, человеку, управляющему машиной без прав, грозит штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. За передачу руля несовершеннолетнему предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.
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