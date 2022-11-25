Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Новокубанском районе сотрудники ДПС устроили погоню за 16-летним подростком

Происшествия
25.11.2022 19:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanskom-rajone-sotrudniki-dps-ustroili-pogonyu-za-16-letnim-podrostkom
Видео пресс-службы Госавтоинспекции Кубани

Инцидент произошел в станице Советской. Наряд скрытого патрулирования обратил внимание на легковой автомобиль, за рулем которого находился подросток.

Полицейские передали информацию инспекторам ДПС. Они догнали автомобиль и остановили его. Оказалось, что за рулем находился 16-летний мальчик, ученик 9 класса.

На место вызвали родителей подростка. Машину с помощью эвакуатора отправили на спецстоянку. Полицейские составили протокол за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Согласно действующему законодательству, человеку, управляющему машиной без прав, грозит штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей. За передачу руля несовершеннолетнему предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Читайте также: в Сочи 17-летняя девушка на иномарке сбила переходившую дорогу 10-летнюю девочку.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В Крымске мужчина открыл стрельбу возле торгового центра, есть погибшие
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. В Краснодарском крае задержали хулигана, который бил стекла в машинах с буквой Z
  4. СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
  5. Мэр Краснодара раскритиковал темпы строительства проблемного ЖК «Усадьба»
  6. В Краснодаре загорелась крыша здания с типографией на площади 120 кв. метров
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях