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В Сочи 17-летняя девушка на иномарке сбила переходившую дорогу 10-летнюю девочку

Происшествия
24.11.2022 12:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-17-letnyaya-devushka-na-inomarke-sbila-perehodivshuyu-dorogu-10-letnyuyu-devochku
В Сочи 17-летняя девушка на иномарке сбила переходившую дорогу 10-летнюю девочку
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 23 ноября около 16:00 на улице Пластунской.

По предварительным данным, 17-летняя девушка ехала за рулем иномарки Peugeot 408 и сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП девочку с травмами госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Материалы в отношении девушки-подростка направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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