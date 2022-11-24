В Сочи 17-летняя девушка на иномарке сбила переходившую дорогу 10-летнюю девочку

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Авария произошла 23 ноября около 16:00 на улице Пластунской.

По предварительным данным, 17-летняя девушка ехала за рулем иномарки Peugeot 408 и сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП девочку с травмами госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Материалы в отношении девушки-подростка направят в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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