В Сочи в ДТП попали два грузовика, водителя одного из них пришлось вырезать из покореженной кабины

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Авария произошла 24 ноября около 3:00 на улице Лазарева в поселке Лазаревское.

В дежурную смену ПСО № 2 поступило сообщение о том, что произошла авария с участием двух грузовых автомобилей Kia и Iveco. В одном из грузовиков в кабине зажало водителя.

На место аварии прибыли спасатели. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали из кабины Kia водителя и передали медикам скорой помощи. Мужчина получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает МКУ «Служба спасения Сочи» в Telegram.

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