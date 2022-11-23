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В Новороссийске «девятка» протаранила три машины, водителя зажало в салоне

Происшествия
23.11.2022 19:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-devyatka-protaranila-tri-mashiny-voditelya-zazhalo-v-salone
В Новороссийске «девятка» протаранила три машины, водителя зажало в салоне
Фото «Наша газета. Новороссийск»

Массовое ДТП произошло 21 ноября около 19:20 на улице Магистральной.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 не выдержал боковой интервал и врезался в едущую в попутном направлении «Ладу Гранту». После этого «девятка» вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с Mercedes, за рулем которого был 52-летний водитель. После этого «девятка» вернулась в свою полосу и врезалась в ВАЗ-2107 под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗ-21093. По словам очевидцев, водителя зажало в салоне. Ему и его пассажиру оказали медицинскую помощь на месте аварии. Госпитализация не потребовалась, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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