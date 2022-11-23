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В Туапсинском районе на трассе на ходу загорелся грузовик

Происшествия
23.11.2022 18:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-na-trasse-na-hodu-zagorelsya-gruzovik
Видео t.me/tuapse_com

Возгорание грузового автомобиля произошло 23 ноября около 17:00 на Агойском перевале.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Кадры запечатлели стоящий на проезжей части грузовик и сильное задымление.

Выяснилось, что автомобиль загорелся во время движения. Возгорание потушили до прибытия пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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