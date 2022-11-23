Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном

Происшествия
23.11.2022 07:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-posle-dtp-zagorelis-fura-s-shampanskim-i-kamaz-s-zernom
Фото t.me/gibdd123region

Авария с участием двух грузовиков произошла в 21:20 22 ноября на 43 км трассы Краснодар — Кропоткин в станице Воронежской в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 53-летний водитель КамАЗа-зерновоза двигался со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком марки Mercedes с прицепом. В результате ДТП оба грузовика загорелись.

Водитель КамАЗа получил переломы ног, его госпитализировали в ЦРБ Усть-Лабинска с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Фото t.me/gibdd123region

Все обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали на месте аварии проезд транспорта оперативных служб. Проезжую часть очищают от грузовиков и остатков груза, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае в ДТП столкнулись «Газель» и две легковушки, есть пострадавшие.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Мэр Краснодара заявил, что первый проект приюта для собак изначально был «нежизнеспособен»
  4. Подросткам-экстремистам из Геленджика дали условные сроки, главе группировки — 6,5 лет колонии
  5. В Туапсинском районе после 8 часов тушения ликвидировали лесной пожар возле аула Псебе
  6. В Краснодаре начали ремонт колоннады главного входа Чистяковской рощи
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях