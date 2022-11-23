В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном

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Авария с участием двух грузовиков произошла в 21:20 22 ноября на 43 км трассы Краснодар — Кропоткин в станице Воронежской в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, 53-летний водитель КамАЗа-зерновоза двигался со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара, он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком марки Mercedes с прицепом. В результате ДТП оба грузовика загорелись.

Водитель КамАЗа получил переломы ног, его госпитализировали в ЦРБ Усть-Лабинска с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Все обстоятельства ДТП выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивали на месте аварии проезд транспорта оперативных служб. Проезжую часть очищают от грузовиков и остатков груза, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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