В Краснодарском крае в ДТП столкнулись «Газель» и две легковушки, есть пострадавшие
Происшествия
22.11.2022 14:56
Авария с участием трех автомобилей произошла днем 21 ноября на 146-м километре федеральной трассы «Кавказ» в районе поворота к Новокубанску в Новокубанском районе.
По предварительным данным, столкнулись «Газель NEXT», «Лада Приора» и Mercedes-Benz 500. Автомобили получили серьезные механические повреждения.
Для ликвидации последствия аварии вызвали спасателей Армавирского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели выставили оградительные конусы, отключили аккумуляторные батареи и оказали первую помощь пострадавшим.
В результате ДТП пострадали и были госпитализированы не менее 4 человек: водители «Газели» и «Приоры», а также несколько пассажиров Mercedes. Водитель Mercedes от госпитализации отказался, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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