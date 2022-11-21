Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Под Геленджиком в ДТП пострадали четыре человека

Происшествия
21.11.2022 14:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-gelendzhikom-v-dtp-postradali-chetyre-cheloveka
Под Геленджиком в ДТП пострадали четыре человека
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 20 ноября около 15:00 на 1492-м километре трассы «М4 Дон».

По предварительным данным, 41-летняя женщина ехала за рулем Subaru Impreza, на правом закруглении дороги не выбрала безопасную скорость. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась там с Hyundai Getz, за рулем которого находилась 70-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водители и два пассажира. При этом 35-летнюю пассажирку Subaru пришлось госпитализировать, а 71-летней пассажирке Hyundai назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: на Кубани автомобиль BMW вылетел на встречку и врезался в автобус, водитель иномарки погиб.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Глава СК РФ поручил проверить сведения о незаконном разорении аграриев в Краснодарском крае
Глава СК РФ поручил проверить сведения о незаконном разорении аграриев в Краснодарском крае
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Сочи планируют снести многоэтажный самострой на улице Нагорной
В Сочи планируют снести многоэтажный самострой на улице Нагорной
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. В Краснодарском крае будут судить «телефонного террориста», угрожавшего взорвать Белореченскую ГЭС
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
  6. На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях