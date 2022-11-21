Под Геленджиком в ДТП пострадали четыре человека
Происшествия
21.11.2022 14:46
Авария произошла 20 ноября около 15:00 на 1492-м километре трассы «М4 Дон».
По предварительным данным, 41-летняя женщина ехала за рулем Subaru Impreza, на правом закруглении дороги не выбрала безопасную скорость. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась там с Hyundai Getz, за рулем которого находилась 70-летняя женщина.
В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водители и два пассажира. При этом 35-летнюю пассажирку Subaru пришлось госпитализировать, а 71-летней пассажирке Hyundai назначили амбулаторное лечение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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