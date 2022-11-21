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На Кубани автомобиль BMW вылетел на встречку и врезался в автобус, водитель иномарки погиб

Происшествия
21.11.2022 13:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-avtomobil-bmw-vyletel-na-vstrechku-i-vrezalsya-v-avtobus-voditel-inomarki-pogib
На Кубани автомобиль BMW вылетел на встречку и врезался в автобус, водитель иномарки погиб
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария с участием трех машин произошла 21 ноября около 10:00 на 231-м километре трассы Краснодар — Ейск около поселка Широчанка в Ейском районе.

По предварительным данным, 62-летний водитель за рулем BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал без пассажиров. От удара автобус изменил траекторию движения и столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП водитель BMW погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте аварии работают инспекторы Госавтоинспекции. Они регулируют движения на месте происшествия, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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