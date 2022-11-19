В Усть-Лабинском районе водитель иномарки погиб в ДТП с самосвалом
Смертельная авария произошла 19 ноября в 2:20 на трассе между Усть-Лабинском и станицей Воронежской.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Kia Rio при попытке обгона вернулся в правую полосу и на большой скорости врезался в грузовой автомобиль MAN TGA под управлением 56-летнего мужчины.
В момент столкновения водитель самосвала решил, что у него лопнуло колесо и остановился, чтобы проверить. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте.
При проверке документов оказалось, что водитель грузовика не проходил пререйсовый осмотр. На него составили четыре административных протокола. Погибший водитель имел стаж управления автомобилем 15 лет, сообщает «Усть-Лабинск Инфо» со ссылкой на районную ГИБДД.
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