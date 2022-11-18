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В ГИБДД сообщили подробности массового ДТП в Тихорецком районе, в котором погибла женщина

Происшествия
18.11.2022 12:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gibdd-soobshhili-podrobnosti-massovogo-dtp-v-tihoretskom-rajone-v-kotorom-pogibla-zhenshhina
В ГИБДД сообщили подробности массового ДТП в Тихорецком районе, в котором погибла женщина
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 17 ноября около 8:00 в районе 56 км федеральной трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 36-летняя женщина ехала за рулем Kia Rio. Она пошла на обгон и не справилась с управлением на мокрой дороге. Из-за этого иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась там с «Лада Калина», которой управляла 37-летняя женщина, а также с автомобилями Chevrolet Aveo и Kia Sorento.

В результате ДТП водитель «Лада Калина» погибла на месте. Виновницу аварии с травмами госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовое ДТП произошло недалеко от сахарного завода в Тихорецком районе. Для ликвидации последствий аварии на место вызвали спасателей.

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