В Краснодарском крае в массовом ДТП погибла женщина-водитель

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Авария произошла 17 ноября на 56-м километре федеральной трассы «Кавказ» недалеко от Сахарного завода в Тихорецком районе.

По предварительным данным, столкнулись 4 автомобиля. В результате на месте ДТП от полученных травм скончалась женщина, которая была за рулем автомобиля «Лада Калина». Также пострадала еще одни женщина-водитель. Ее госпитализировали.

Автомобили получили серьезные механические повреждения. Для ликвидации последствий аварии на место вызвали спасателей, сообщает аварийно-спасательное формирование Тихорецкого района в Telegram.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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