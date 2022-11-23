Зарплата в Южном федеральном округе за год в среднем увеличилась на 5 тыс. рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сравнение проводилось с аналогичным периодом 2021 года. Рейтинг составил крупный рекрутинговый портал.

Впервые за долгое время топ возглавили не IT-специалисты. Они уступили первое место кризис-менеджерам. В лидерах по увеличению заработной платы оказались строители, специалисты по транспортной и складской логистике и проектированию. Их доходы увеличились почти на 10%. Причина — дефицит кадров в этих отраслях.

Эксперты отметили, что заработная плата белых воротничков растет медленнее, чем у синих, то есть рабочих высокой квалификации.

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