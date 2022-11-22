На Кубани прием заявок на выплату первокурсникам — детям участников СВО продлится до 10 декабря
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева единовременную выплату в 30 тыс. рублей получат дети участников СВО, поступившие в текущем году в вузы на очную форму обучения.
Также выплата назначается детям сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, органов внутренних дел или уголовно-исполнительной системы.
Заявления принимаются до 10 декабря в управлениях соцзащиты по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Отмечается, что обязательна регистрация на территории Кубани. Подать заявление может сделать один из родителей или совершеннолетний ребенок.
Ответы на вопросы о мерах соцподдержки можно получить в «Едином контакт-центре взаимодействия с гражданами» по телефону: 8-800-6000-000. Информация о предоставлении единовременной выплаты доступна по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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