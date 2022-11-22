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На Кубани прием заявок на выплату первокурсникам — детям участников СВО продлится до 10 декабря

Общество
22.11.2022 19:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-priem-zayavok-na-vyplatu-pervokursnikam-detyam-uchastnikov-svo-prodlitsya-do-10-dekabrya
На Кубани прием заявок на выплату первокурсникам — детям участников СВО продлится до 10 декабря
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева единовременную выплату в 30 тыс. рублей получат дети участников СВО, поступившие в текущем году в вузы на очную форму обучения.

Также выплата назначается детям сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, органов внутренних дел или уголовно-исполнительной системы.

Заявления принимаются до 10 декабря в управлениях соцзащиты по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Отмечается, что обязательна регистрация на территории Кубани. Подать заявление может сделать один из родителей или совершеннолетний ребенок.

Ответы на вопросы о мерах соцподдержки можно получить в «Едином контакт-центре взаимодействия с гражданами» по телефону: 8-800-6000-000. Информация о предоставлении единовременной выплаты доступна по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: дети мобилизованных жителей Кубани будут получать бесплатное питание в школах.

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